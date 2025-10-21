Клубы Евролиги одобрили проведение матчей в Израиле с декабря

Тель-авивские баскетбольные клубы «Маккаби» и «Хапоэль» смогут принимать домашние матчи в Израиле с 1 декабря 2025 года при нормализации ситуации в регионе. Такое решение приняли клубы-члены Евролиги.

«Евролига будет продолжать внимательно следить за развитием событий, поддерживать тесный контакт с местными и иностранными властями, гостевыми командами и всеми соответствующими организациями. Безопасность остается главным приоритетом»,— говорится в заявлении.

Также клубы Евролиги одобрили предложение возобновить проведение матчей Еврокубка в Израиле. В этом турнире выступает иерусалимский «Хапоэль».

С 2023 года из-за военного конфликта с Палестиной израильские клубы проводят домашние матчи на нейтральных площадках. 10 октября стороны заключили соглашение о прекращении огня.

Таисия Орлова