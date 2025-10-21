Цена комнаты в Ижевске превысила в октябре отметку в 1 млн рублей

Ижевск занял второе место в рейтинге крупных городов РФ—лидеров по приросту цен на комнаты на вторичном рынке недвижимости за год: в середине октября стоимость такого жилья в столице Удмуртии достигла 1,02 млн руб. Показатель за 12 месяцев увеличился на 15,7%. По динамике Ижевск уступил только Рязани, где за указанный период комнаты подорожали в среднем на 18,3%, до 0,87 млн руб. Такие данные приводят эксперты портала «Циан». Тройку топа замыкает Воронеж с приростом 14,7%, до 1,27 млн руб.

Сильнее всего цены на комнаты к октябрю снизились в Краснодаре: за год сокращение в среднем на 15,2%, до 1,72 млн руб. В Пензе и Красноярске, второе и третье место по падению стоимости такого жилья, — уменьшение на 8,5 и 4,6%, до 0,73 и 1,35 млн руб. соответственно. В среднем по крупным городам РФ за 12 месяцев отмечается увеличение стоимости комнат на 4,3%, до 1,73 млн руб.

Эксперты портала соотнесли средние цены на комнаты и студии на «вторичке» в октябре. В Ижевске разрыв между ними составил 3,1 раза — 1,02 и 3,15 млн руб. соответственно. В среднем по РФ показатель составляет 2,5 раза.

«Интерес к покупке комнат на 5% ниже, чем в прошлом году. Объем предложения такого формата жилья, как и его популярность, с каждым годом уменьшается — связано это и с программами по расселению коммуналок, и с тем, что комнаты часто выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру,— рассказала ведущий аналитик “Циана”.— Снижение спроса в сегменте ограничивает рост стоимости, поэтому на рынке сохраняется ценовая стагнация».

Напомним, средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска в начале октября составила 129,2 тыс. руб. Прирост за год — 20%. С учетом снижения ставки ЦБ и выходом на рынок недвижимости держателей депозитов эксперты ожидают плавное увеличение спроса и рост цен в среднем по РФ на 1-1,5% в месяц.