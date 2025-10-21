Биржевая цена АИ-92 обновляет рекорд пятый день подряд

Цена на бензин АИ-92 растет на 0,08% на торгах Санкт-Петербургской международной биржи. Стоимость достигла 74,392 тыс. руб. за тонну. При этом цена на бензин АИ-95 снизилась на 0,02% до 79,606 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизтоплива осталась на отметке 64,939 тыс. руб. за тонну. Межсезонное и зимнее дизтопливо подешевели на 0,17% (63,583 тыс. руб.) и 0,07% (77,654 тыс. руб.) соответственно. Мазут подешевел до 21,932 тыс. руб. (-1,5%). Цена сжиженного углеводородного газа выросла до 17,904 тыс. руб. (+3,92%).

Оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 растут в течение последних месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ. Власти нескольких регионов сообщали о дефиците топлива. 20 октября вице-премьер Александр Новак сказал, что спрос на топливо в России начал снижаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пора бы остыть».