Продажи Coca-Cola оказались лучше ожиданий

По итогам третьего квартала чистые продажи Coca-Cola выросли на 5% и достигли $12,5 млрд. Доход на одну акцию за тот же период вырос на 30%, до $0,86. Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенные LSEG. По их оценкам, продажи ожидались на уровне $12,39 млрд, а доход на одну акцию — $0,78.

Операционная прибыль компании выросла на 59%. Как отмечают в Coca-Cola, получить такие результаты в значительной мере помог спрос на оригинальную Coca-Cola и ее варианты без сахара на всех основных рынках компании, включая Европу, Ближний Восток и Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион. Учитывая показатели квартала, компания подтвердила ранее сделанные прогнозы итогов всего года. По ее оценкам, доход на одну акцию вырастет на 3%, до $2,88, а органические продажи — на 5–6%. Акции Coca-Cola реагируют на отчетность ростом на 2,6% в ходе электронных торгов на бирже в Нью-Йорке. С начала года они выросли на 9,9%.

Алена Миклашевская