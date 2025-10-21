Лавров ответил на отказ Польши гарантировать безопасность самолета Путина

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отказ Варшавы гарантировать безопасность самолета президента России Владимира Путина во время его возможного полета на саммит Россия — США в Венгрии «весьма показательным делом». Рассуждая о действиях польских властей, российский министр также обратил внимание на их готовность «совершать террористические акты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я тут слышал, что господин (глава МИД Польши Радослав.— "Ъ") Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с (президентом США Дональдом.— "Ъ") Трампом, обеспечена не будет»,— указал господин Лавров.

Напомнив, что в Польше «официально суд принял решение, оправдывающее теракт против "Северных потоков"», он подчеркнул тот факт, что «теперь еще министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера». «Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты»,— заключил господин Лавров.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не может гарантировать, что самолет Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией страны. «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал», — сказал господин Сикорский (цитата по Wiadomosci). Польский министр объяснил это уважением польских властей решений Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Анастасия Домбицкая