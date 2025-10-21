Земельный участок в Малом Истоке Екатеринбурга планируют включить в КРТ

В Екатеринбурге земли в микрорайоне Малый Исток планируют включить в программу комплексного развития территорий (КРТ). Как рассказал на заседании комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга депутат Михаил Вечкензин, в микрорайоне складывается напряженная ситуация со школой №97 и культурно-досуговым центром. «И единственная возможность ее решить – это пойти через КРТ, чтобы начальную школу вынести в отдельно стоящее здание»,— заявил депутат.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель директора Главархитектуры Андрей Чернышов заявил, что земли действительно рассматривают для включения в программу, и предварительный градостроительный анализ территории уже проведен. Документацию для торгов должны подготовить до конца октября.

Как озвучивалось на форуме 100+ TechnoBuild, в Екатеринбурге застройщики активно включаются в программу КРТ, принимая на себя и дополнительные социальные обязательства. Так, по данным на начало октября, в уральской столице заключено 18 договоров КРТ, по которым городу бесплатно будет передано 17 детских садов.

Василий Алексеев, Мария Игнатова