«Как в старом анекдоте, где "джентльмены друг другу верят"»

Уральские застройщики единогласно выступили против ввода обязательного инфраструктурного сбора, обсуждая опыт городов, где девелоперы выплачивают фиксированную сумму на реализацию соцобъектов. Вопрос об этом подняли на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов пояснил, что в уральской столице застройщики сами строят социальную инфраструктуру и передают в безвозмездное пользование муниципалитету.



На федеральном уровне обсуждают вопрос введения обязательных инфраструктурных обязательств. Ряд регионов уже принял соответствующее законодательство на местном уровне. Эту тему решили обсудить на сессии «Инфраструктурные обязательства. Возможности законодательства и перспективы развития», организованной ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках форума 100+ TechnoBuild.

«В РФ нет единых подходов к формированию инфраструктурных обязательств застройщиков, это очень серьезная брешь в законодательстве, которую все пытаются решать по-своему, у кого-то это получается»,— начал сессию первый заместитель председателя свердловского заксобрания, вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий.

Он вспомнил, что когда был мэром Екатеринбурга в 2000-х годах, с застройщиком достигались договоренности о том, как при строительстве жилья будут развивать социнфраструктуру. Но потом возникли претензии у силовых инстанций, от которых, впрочем, по его словам, удалось отбиться.

В прошлом году, рассказал господин Чернецкий, в некоторых субъектах прекратили выдачу разрешений на строительство, поскольку не были согласованы вопросы по формированию инженерной инфраструктуры. Для решения проблемы регионы предлагали разные идеи: складывать деньги в единую кассу и использовать на нужды города, рассчитываться квадратными метрами или вернуться к советской системе, когда 10% перечислялись на нужды исполнительной власти.

Аркадий Чернецкий заметил, что в Екатеринбурге сегодня «фантастической остроты» данной проблемы нет и застройщики и власти сумели найти общий язык.

«Ни в одной стране мира нет законодательства, которое бы регулировало и возлагало данные обязательства исключительно на муниципалитет и его публичный субъект. Везде это некий консорциум с бизнесом»,— подвела к началу дискуссии управляющий партнер офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис», член комитета Ассоциации «Национальное объединение» (НОСТРОЙ) Анна Жолобова.

По словам вице-президента Фонда «Институт экономики города» Татьяны Полиди, размер инфраструктурного сбора может зависеть от множества факторов, определяющих потребность в наращивании инфраструктуры, с одной стороны, и возможности ее финансирования за счет стандартных источников бюджетных доходов, с другой.

Сбор может зависеть от размера города, интенсивности градостроительных процессов, модели градостроительного развития (освоение новых земель или компактное развитие), уровня затрат в строительстве и цен на недвижимость, уровня общего налогообложения в экономике. Она уточнила, что плата может взиматься за плотность застройки, за разрешение на строительство или за дополнительные права застройки. Средства могут аккумулироваться в составе бюджета города или в обособленном фонде. Предполагается, что эти деньги будут тратить на развитие коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реализацию соцпрограмм.

И.о министра строительства Свердловской области Григорий Сурганов указал на то, что грамотная работа по строительству инфраструктурных объектов ведется в рамках КРТ. По его мнению, дополнительная нагрузка на застройщиков в небольших городах (как пример: Красноуфимск, Талица, Тавда) практически невозможна.

«Если мы будем застройщика нагружать какими-то платежами, то там никто строить не будет. Мы и так туда арканом застройщиков тащим. Рентабельность там на грани»,— пояснил он.

«Я когда подходил сюда, ожидал, что здесь будут стоять застройщики с плакатами: "Нет, инфраструктурным обязательствам", но не увидел»,— пошутил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

Он рассказал, что сегодня в Екатеринбурге есть 18 договоров КРТ, по которым городу бесплатно будет передано 17 детских садов. По его словам, в столице Урала сложилась особая атмосфера, когда застройщики строят и передают детсады безвозмездно. «Мы просто договорились. Как в старом анекдоте, где "джентльмены друг другу верят". За 4,5 года моей работы обмана не было»,— подчеркнул Рустам Галямов.

Уральские застройщики признались, что перспектива появления обязательного сбора их не радует. Они пообещали, что нововведения отразятся на конечной стоимости квартир.

«Если строительство идет в чистом поле, где земля ничего не строит, то можно обсуждать строительство школы силами застройщиков. Если я расселял частный сектор под школу, то меня нужно освободить от любых инфраструктурных обязательств на пять лет, потому что объем моих страданий превышен»,— заявил президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Его поддержал гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, заявив, что рассматривать нужно не только строительство детских садов, но и, например, набережных.

Гендиректор «Форум-групп» Сергей Мямин считает, что такой «налог или акциз» не обеспечит строительство инфраструктуры именно в том в районе, где строит девелопер.

«Сейчас у нас сложились приемлемые правила: власть определяет необходимость развития инфраструктуры в том или ином районе, обсуждается с застройщиком приоритетность, что надо сделать, в граддокументации это все отражается. И каждый из застройщиков в той или иной мере в этом участвует. Мне это больше нравится, для бизнеса меньше рисков»,— пояснил он.

Когда все застройщики единодушно признались, что их устраивает данная модель договоренностей, Рустам Галямов указал на нюанс:

«Такие договоренности только в Екатеринбурге могут быть, потому что люди, которые здесь работают — уникальны. Это не будет работать нигде, кроме как в Екатеринбурге».

