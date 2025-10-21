Саровчанина оштрафовали на 400 тысяч рублей за финансирование экстремистов
В закрытом городе Сарове Нижегородской области 33-летнего местного жителя оштрафовали на 400 тыс. руб. по уголовной статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Приговор городского суда в законную силу пока не вступил, сообщили в региональном УФСБ 21 октября.
В областном ГУ МВД, которое расследовало дело, рассказали, что фигурант полгода переводил деньги организации, заведомо зная, что ее деятельность запрещена на территории РФ.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирование терроризма. По фабуле дела, в 2023 году он перевел со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. трем запрещенным организациям.