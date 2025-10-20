В Удмуртии в сентябре установлили более 10 тысяч самозапретов на кредиты

В сентябре в Удмуртии было установлено 10,2 тыс. самозапретов на привлечение кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Из этого числа 8,8 тыс. самозапретов было оформлено через портал «Госуслуги», а 1,4 тыс. — в многофункциональных центрах (МФЦ).

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов начал действовать с 1 марта 2025 года. С сентября граждане смогли устанавливать и снимать самозапреты через МФЦ.

Общее количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов в России по итогам сентября составило 13,9 млн. человек.

Анастасия Лопатина