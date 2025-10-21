Радионова: регионы собирают меньше трети суммы экосбора с «вредных» предприятий

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Она предложила создать экологический кодекс в России. Также госпожа Радионова сообщила, что регионы не собирают даже трети необходимой суммы экологического сбора с предприятий, чья деятельность негативно влияет на природу.

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Росприроднадзора Светлана Радионова

«Мы собираем 21 млрд (рублей) за негативное воздействие, — сказала глава Росприроднадзора (цитата по "РИА Новости").— Примерно вдвое больше должны собирать регионы ... но мы не видим даже третьей части этой суммы».

Светлана Радионова предположила, что многие предприятия попросту не понимают, как оплатить экосбор.