Sozcu: Абрамович может стать совладельцем футбольного клуба «Галатасарай»

Российский предприниматель Роман Абрамович может стать совладельцем турецкого футбольного клуба «Галатасарай», утверждает издание Sozcu со ссылкой на некие «разговоры». По их данным, господин Абрамович планирует приобрести крупный пакет акций стамбульской команды, намерен жить в Турции и якобы даже купил там дом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Модель собственности клуба основана на членстве, а не на владении акциями. Активы «Галатасарая» могут быть проданы, но только с согласия членов клуба.

Роман Абрамович с лета 2003 года и до весны 2022 года был владельцем лондонского «Челси». В марте 2022 года власти Великобритании в связи с украинским конфликтом ввели санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. Господина Абрамовича вынудили продать «Челси» за 4,25 млрд фунтов (доступ к средствам он, согласно требованиям британских властей, не получил). Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли.

В июле 2025 года господин Абрамович заявил в интервью Нику Пьюрелу, автору книги «Под санкциями: внутренняя история продажи "Челси"», что больше не планирует покупать футбольные клубы. «Возможно, я мог бы что-то сделать для академий и развития молодежи, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы существовала инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной деятельности в команде, то с этим я покончил»,— сказал господин Абрамович.

Арнольд Кабанов