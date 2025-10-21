Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Sozcu: Абрамович может стать совладельцем футбольного клуба «Галатасарай»

Российский предприниматель Роман Абрамович может стать совладельцем турецкого футбольного клуба «Галатасарай», утверждает издание Sozcu со ссылкой на некие «разговоры». По их данным, господин Абрамович планирует приобрести крупный пакет акций стамбульской команды, намерен жить в Турции и якобы даже купил там дом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Модель собственности клуба основана на членстве, а не на владении акциями. Активы «Галатасарая» могут быть проданы, но только с согласия членов клуба.

Роман Абрамович с лета 2003 года и до весны 2022 года был владельцем лондонского «Челси». В марте 2022 года власти Великобритании в связи с украинским конфликтом ввели санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. Господина Абрамовича вынудили продать «Челси» за 4,25 млрд фунтов (доступ к средствам он, согласно требованиям британских властей, не получил). Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли.

В июле 2025 года господин Абрамович заявил в интервью Нику Пьюрелу, автору книги «Под санкциями: внутренняя история продажи "Челси"», что больше не планирует покупать футбольные клубы. «Возможно, я мог бы что-то сделать для академий и развития молодежи, предоставив больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы существовала инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной деятельности в команде, то с этим я покончил»,— сказал господин Абрамович.

Арнольд Кабанов

«Челси» Романа Абрамовича

Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Фото: Sang Tan / AP

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

Фото: Matthew Ashton / EMPICS / Getty Images

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

Фото: Adam Davy / EMPICS / Getty Images

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

Фото: Ben Radford / Getty Images

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Фото: Matt Dunham / AP

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

Фото: Michaela Rehle / Reuters

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

Фото: Luca Bruno / AP

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Фото: Tim Ireland / AP

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Фото: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS / AFP

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

