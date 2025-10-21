Песков заявил о большом вкладе Онищенко в развитие санитарной системы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что академик РАН Геннадий Онищенко внес большой вклад в развитие Роспотребнадзора и продолжает работать на благо страны. Сегодня господину Онищенко исполнилось 75 лет.

Академик РАН Геннадий Онищенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы, и в целом,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС). — Он очень здорово в свое время и работал, возглавляя Роспотребнадзор, и продолжает свою деятельность».

Геннадий Онищенко — доктор медицинских наук, политический и государственный деятель. С 1996 по 2013 год был главным государственным санитарным врачом России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени и IV степени. С 2004 года по 2013 руководил Роспотребнадзором. После, до 2016 года, работал помощником председателя правительства РФ. С 2016 года по 2021 год был депутатом Госдумы, первым заместителем председателя комитета по образованию и науке.