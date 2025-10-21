Скорректированный проект фермерского центра в «Цветах» прошел экспертизу

Проект строительства полуподземной парковки с магазином «Центр фермерской торговли» в жилом комплексе «Цветы» в Нижнем Новгороде в третий раз прошел негосударственную экспертизу. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 20 октября 2025 года.

Фото: Минград Нижегородской области

Заказчиком выступает казенное предприятие «Нижегородский институт развития использования земель» (НИРИЗ, находится в стадии присоединения к КП НО «Регнедвижимость»), исполнителем — ИП Петр Андреевич Сучков. Первые два заключения также были положительными, их выдали в августе и ноябре 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре текущего года госпредприятие привлекло партнера для совместной деятельности по реализации проекта. Им стала предприниматель Наида Ниматовна Курбанова как единственный участник торгов.

Вкладом НИРИЗ в товарищество будет право застройки участка, а также «профессиональные знания и опыт, навыки и умения, деловая репутация и деловые связи». Коммерческий партнер должен вложить в проект около 217 млн руб.

Галина Шамберина