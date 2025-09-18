Один участник заявился на конкурс для создания фермерского центра в «Цветах»

Конкурс на право заключения договора о совместной деятельности по строительству полуподземной парковки с магазином «Центр фермерской торговли» в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде не состоялся. На него поступила только одна заявка, указано на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Заявку единственного участника — предпринимателя Наиды Ниматовной Курбановой признали соответствующей. Сведений о заключении договора пока нет.

Партнера для создания фермерского центра ищет казенное предприятие «Нижегородский институт развития использования земель» (НИРИЗ, находится в стадии присоединения к КП НО «Регнедвижимость»). Вкладом НИРИЗ в товарищество будет право застройки участка, а также «профессиональные знания и опыт, навыки и умения, деловая репутация и деловые связи». Предварительная стоимость вклада предприятия оценена в 16,9 млн руб.

Начальная стоимость вклада со стороны коммерческого партнера оценивается в 216,7 млн руб. Он также должен будет возместить 5,8 млн руб., потраченные на подготовку исходно-разрешительной документации.

Ориентировочный срок строительства здания составит два года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле 2023 года архсовет предварительно согласовал будущий облик центра фермерской торговли в «Цветах».

Галина Шамберина