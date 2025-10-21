Бизнес вложил более 2 млрд рублей в проект «Лето в Москве»

За лето в Москве было проведено более 450 партнерских интеграций бизнеса в столичные проекты. В проекте городских властей «Лето в Москве» приняли участие 1,9 тыс. компаний. Это на 73% больше, чем в 2024 году, сообщила мэрия. Бизнес вложил в проект 2,1 млрд руб.

По данным мэрии, на фоне «Лета в Москве» выручка организаций, связанных с культурой и досугом, за июнь и июль достигла 195 млрд руб. В первые летние месяцы обороты кафе и ресторанов выросли на 24,1% в годовом выражении, до 159 млрд руб. Выручка индустрии спорта выросла на 20,7%, до 21,5 млрд руб., кино — на 23,8%, до 3,81 млрд руб., театров и других организаций в области искусств — на 6%, до 10,65 млрд руб.

Посещаемость некоторых городских площадок проекта выросла на 10–20% год к году. Треть посетителей площадок «Лета в Москве» — люди в возрасте 25–44 лет.

«Лето в Москве» включает образовательные, культурные и спортивные мероприятия, в рамках которых во всех округах столицы было открыто 400 площадок, следует из информации на сайте проекта. Было проведено 122 тыс. мероприятий, их посетили 64 млн человек.