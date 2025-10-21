Свердловское правительство не планирует полностью запрещать продажу энергетиков

Правительство Свердловской области не планирует полностью запрещать продажу энергетиков. Как уточнили в департаменте информационной политики региона, ограничить продажу энергетиков планируют в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждениях и на прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что расстояние от учреждений определяется органами местного самоуправления. Полного запрета на продажу энергетиков не планируется.

Напомним, законопроект о запрете продажи тонизирующих и энергетических напитков на территории региона будет рассматриваться на ближайшем заседании правительства в четверг, 23 октября.

Полина Бабинцева