Свердловское правительство рассмотрит закон о запрете продажи энергетиков

Правительство Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о запрете продажи тонизирующих и энергетических напитков на территории региона. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания регионального кабмина. Его рассмотрят в четверг, 23 октября.

«О проекте закона Свердловской области "О запрете на территории Свердловской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)"»,— указано в повестке. Содержание инициативы не раскрывается, не уточняется, о каких ограничениях продажи идет речь.

Проект внесен региональным министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка, его представит и. о. профильного министра Анна Кузнецова. Помимо этого, она представит дополнения в закон Свердловской области об административных правонарушениях, а также изменения в стратегию развития потребительского рынка.

Напомним, с 1 марта по всей России действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, нарушение наказывается административным штрафом. Часть российских регионов после принятия запрета рассмотрели дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков в образовательных, культурных и медицинских учреждениях. Такие инициативы приняты в Крыму, Новосибирской области, Алтайском и Пермском крае, рассматривают в Ростовской и Нижегородской области, Башкортостане.

Анна Капустина