Картаполов назвал дату принятия закона о круглогодичном призыве в армию

Проект закона о призыве на военную службу в течение календарного года могут рассмотреть в третьем чтении на следующей неделе. Об этом сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, передает «РИА новости».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Комитет предлагает рассмотреть ... во вторник, 28 октября», — сказал парламентарий.

Сегодня законопроект приняли во втором чтении. Предполагается, что в течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, а в войска отправляться по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. Инициативу внесли в Госдуму Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов в июле.

