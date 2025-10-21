Госдума приняла проект о круглогодичном призыве во II чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект о круглогодичном призыве вместо традиционного весеннего и осеннего. Предполагается, что в течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, а в войска отправляться по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

Законопроект также ограничивает срок действия цифровой повестки 30 днями. Действующая редакция статьи 7.1. закона о воинской обязанности запрещает гражданину выезжать из РФ со дня размещения электронной повестки в общедоступном цифровом реестре. Эту поправку депутаты внесли ко второму чтению законопроекта. В редакции документа, принятой в первом чтении 24 сентября, об электронных повестках речи не шло.

Ко второму чтению в законопроект также была внесена поправка, согласно которой призывная комиссия может принять решение об освобождении призывника от службы в армии или предоставлении отсрочки без его личной явки в военкомат.

Принимаемый Госдумой документ подготовили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) в июле 2025 года. Принять законопроект в третьем чтении планируется 28 октября.

Полина Мотызлевская