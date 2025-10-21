«Бавария» продлила контракт с главным тренером Венсаном Компани

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» продлил соглашение с главным тренером Венсаном Компани. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. «Я польщен и хотел бы поблагодарить ''Баварию'' за доверие, оказанное мне с первого дня в клубе. У меня ощущение, что я работаю здесь гораздо дольше. Мы начали увлекательное путешествие! Давайте продолжим усердно работать и отпразднуем вместе еще больше побед»,— приводит пресс-служба слова Компани.

Венсану Компани 39 лет. Бельгийский специалист возглавил «Баварию» перед сезоном-2024/25. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Германии и завоевал Суперкубок страны. Ранее Компани тренировал бельгийский «Андерлехт» и английский «Бернли».

Таисия Орлова