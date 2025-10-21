Лавров рассказал об учете интересов Эфиопии в сфере ВТС

Российские власти готовы учитывать интересы Эфиопии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заверил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил об этом после переговоров с эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.

Господин Лавров рассказал, что они обсудили в том числе работу межправительственной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, которая встречалась в мае. «В этой сфере у нас тоже очень хорошие традиции, и мы всегда готовы в полной мере учитывать интересы наших эфиопских друзей в сфере надежного обеспечения своей обороноспособности»,— добавил российский министр (цитата по ТАСС).

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Господин Путин заявил, что товарооборот между двумя странами «показывает позитивную динамику». Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин сообщал, что объем взаимной торговли стран за первое полугодие 2025 года вырос более чем вдвое, до $191,2 млн.