Руководители затопленного рудника в Приамурье осуждены на 5,5 года колонии

Зейский районный суд Амурской области сегодня вынес приговор по резонансному делу о катастрофе на руднике «Пионер» в марте прошлого года, унесшей жизни 13 горняков.

Управляющий директор предприятия Алексей Бирюков и главный инженер Денис Черников признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 217 УК). Суд приговорил их к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также они на два с половиной года лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах.

Судом установлено, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями стали отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами, недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Руководство не приняло мер для устранения рисков, что и стало одной из ключевых причин трагедии.

Подсудимые признали вину в полном объеме.

Авария на руднике АО «Покровский рудник» произошла 18 марта 2024 года. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков.

Подробнее о причинах трагедии — в материале «Ъ».

Анна Яшина, Благовещенск