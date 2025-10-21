«Атлетико» пожаловался в UEFA на отсутствие горячей воды на стадионе «Арсенала»

Мадридский «Атлетико» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с жалобой на лондонский «Арсенал» из-за отсутствия горячей воды в раздевалках стадиона Emirates. Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, футболисты «Атлетико» провели тренировку под дождем, после которой они не смогли принять горячий душ. Игрокам пришлось покинуть стадион лондонского клуба и вернуться в свой отель. Сообщается, что «Арсенал» принес извинения «Атлетико».

21 октября «Арсенал» и «Атлетико» сыграют в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Лондонский клуб, обыгравший «Олимпиакос» и «Атлетик», набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Атлетико» с тремя очками располагается на десятой строке, победив «Айнтрахт Франкфурт» и уступив «Ливерпулю».

Таисия Орлова