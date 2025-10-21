Работники СвЖД высадили свыше 30 тыс. деревьев и кустарников на Урале за год

Сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) за год высадили более 30 тыс. деревьев и кустарников в регионах Уральского федерального округа (УрФО) и в Пермском крае, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Первые саженцы были высажены в мае в рамках международной акции «Сад памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны воинов — в Пермском крае посадили свыше 13 тыс. деревьев, а также более 700 в районе Быстринского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Железнодорожники также приняли участие в масштабных мероприятиях по восстановлению «зеленого пояса» городов, в их числе — Екатеринбург, Серов (Свердловская область) и Тюмень. Всего вблизи этих городов было высажено более 16 тыс. деревьев. Последние в этом году деревья работники СвЖД посадили в Сургуте (ХМАО-Югра) — это были саженцы сибирской сосны. В следующем году работы будут продолжаться.

Напомним, в августе работники СвЖД в Сургуте присоединились к проекту «Вода России»: они очистили берег Оби площадью 46 тыс. кв. м, собрав 140 мешков мусора — общий вес составил 420 кг.

Ирина Пичурина