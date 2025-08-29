Сотрудники СвЖД собрали 420 кг мусора в Сургуте в рамках акции «Вода России»

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) работники Свердловской железной дороги (СвЖД) присоединились к проекту «Вода России», сообщили в пресс-службе компании. Он направлен на очистку берегов водоемов.

Фото: Пресс-служба СвЖД

20 августа более 30 сотрудников и волонтеров СвЖД вместе с семьями участвовали в уборке правого берега реки Оби. Железнодорожники очистили территорию площадью 46 тыс. кв. м, собрав 140 мешков мусора — общий вес составил 420 кг. Все отходы были рассортированы, а вторсырье передано в специализированные компании для переработки.

Ранее волонтеры СвЖД прибрали пляж на правом берегу Оби вблизи поселка Финский (ХМАО-Югра), в Пермском крае очистили участки берега реки Чусовой и берег Кротовского озера в Кунгуре.

«Вода России» — всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов, которая проводится с 2014 года. Она является частью федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее главная задача — комплексное оздоровление водных объектов страны и сохранение природы.

Ирина Пичурина