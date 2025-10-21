Госдума внесла изменения в федеральный бюджет

Госдума приняла в третьем чтении закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год, следует из данных на сайте нижней палаты парламента. Документ уточняет параметры доходов, расходов и дефицита, учитывая макроэкономическую ситуацию и исполнение бюджета за январь-август.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре. Согласно предложенной корректировке, доходы федерального бюджета оценены в 36,56 трлн руб., расходы — 42,82 трлн руб., а дефицит — 5,74 трлн руб., что составляет 2,6% ВВП. По сравнению с действующим планом, доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы — на 2,64 трлн руб., а дефицит — на 1,94 трлн руб.

По прогнозам, нефтегазовые доходы бюджета достигнут 8,7 трлн руб., что на 336,48 млрд руб. больше прежней суммы. Ненефтегазовые доходы составят 27,91 трлн руб., что на 2,28 трлн руб. меньше предыдущих прогнозов.

В пояснительной записке к закону отмечается, что корректировка связана с изменением прогнозов роста социально-экономических показателей: рост ВВП ожидается на уровне 1% вместо прежних 2,5%, рост инфляции сократится с 7,6% до 6,8%, курс составит 86,1 руб. за $1 против прежних 94,3 руб. за $1.

