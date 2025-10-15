Бюджет по осени посчитали

Госдума 15 октября одобрила в первом чтении вторую в текущем году правительственную правку закона о федеральном бюджете 2025 года. Сделать это пришлось из-за замедления темпов роста российской экономики, которое повлекло за собой снижение запланированных годовых доходов и соответствующее увеличение дефицита. Попутно с учетом меняющихся потребностей получателей бюджетных денег была перераспределена часть расходов 2025 года — их общая сумма при этом осталась неизменной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Первая правка закона о действующем бюджете состоялась в июне — тогда из-за сокращения ожидаемых нефтегазовых доходов сразу на четверть планируемый по итогам 2025 года дефицит был увеличен втрое — с 0,5% до 1,7% ВВП, или до 3,8 трлн руб.

Вторая правка бюджета, одобренная в среду Госдумой в первом чтении, предполагает рост этого показателя уже до 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб. Этот разрыв между доходами и расходами будет закрыт за счет внутренних заимствований (то есть ОФЗ), которые относительно прежнего плана увеличатся на 2,2 трлн руб. Средства Фонда национального благосостояния в отличие от трех последних лет для покрытия дефицита в 2025-м использованы не будут — власти решили поберечь этот резерв.

Представивший парламентариям законопроект о корректировке бюджета-2025 глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что подправить его необходимо по трем причинам.

Это изменившиеся макроэкономические параметры, дополнительные потребности сфер обороны и безопасности, а также накопившаяся необходимость перераспределения бюджетных расходов.

Главный меняющийся макроиндикатор, «потянувший» за собой вниз и плановые доходы,— это снизившийся темп прироста ВВП. Ожидалось, что в 2025 году он составит 2,5%, на деле получается лишь 1%. Из слов министра следовало, что это плановое охлаждение, направленное на снижение темпов роста потребительских цен. «Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией, и есть задача снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики»,— сказал Антон Силуанов. Согласно новым ожиданиям, инфляция в среднем по текущему году составит 6,8% вместо прежних 7,6%, курс нацвалюты — 86,1 руб./$, а не 94,3 руб./$, цена нефти — $58, а не $56 за баррель.

Эти макроизменения на пользу доходной части бюджета в основном не пойдут — в отличие от первой правки на этот раз под сокращение попали ожидаемые ненефтегазовые поступления — минус 2,3 трлн руб. от июньских цифр. В частности, сократятся сборы зависящего от деловой активности НДС, налога на прибыль, ввозных пошлин и утилизационного сбора. Нефтегазовые доходы из-за небольшого роста ожидаемой цены Urals вырастут на 0,3 трлн руб. В итоге поступления в целом по сравнению с действующей редакцией бюджета текущего года сократятся на 1,9 трлн руб.— до 36,6 трлн руб.

Расходы же в соответствии с бюджетным правилом не увеличиваются (оно предполагает, что если нет прироста ненефтегазовых поступлений, то и не должно быть увеличения трат) и составят прежние 42,3 млрд руб. «Важно скорректировать объем нашей бюджетной политики с политикой Центрального банка и не расширять бюджетный импульс в текущем году, остаться внутри общего лимита расходов»,— заявил Антон Силуанов, отметив, что это поможет в борьбе с инфляцией и даст ЦБ больше возможностей для снижения ставки.

Тем не менее внутри расходной части бюджета изменения все же произойдут. Можно выделить три основных направления увеличения трат: льготные ипотечные программы (высокая ставка требует увеличения доплат банкам, плюс 235 млрд руб. к прежним ассигнованиям), докапитализация ПСБ (Промсвязьбанк, ключевой банк «оборонки», плюс 30 млрд руб.) и дополнительные траты на автомобильные дороги (19 млрд руб.). Соответственно, три направления, по которым происходит сокращение трат: субсидии производителям автотранспорта и сельхозтехники (минус 277 млрд руб.), субсидии предприятиям, в том числе электронной и радиоэлектронной промышленности (снижение на 27 млрд руб.), и Резервный фонд правительства (минус 16 млрд руб.).

Вадим Вислогузов