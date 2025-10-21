Песков оценил идею отправить Путина и Трампа в Будапешт на одном самолете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нереалистичной версию о возможном прибытии президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммит в Будапеште одним бортом.

«Как к фантастической версии и отношусь»,— сказал пресс-секретарь на брифинге (цитата по ТАСС).

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин написал в своем Telegram-канале, что есть два «сказочных» варианта, при которых господин Путин может безопасно добраться в Будапешт. По мнению парламентария, это «суборбитальный полет» или же совместный рейс с Дональдом Трампом.