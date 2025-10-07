Суд не стал рассматривать иск к тамбовской «Токаревской птицефабрике» на 138 млн

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без рассмотрения иск московской финансовой компании «Про фактор», которая требовала 137,7 млн руб. с ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) — сумма включала задолженность по договору поставки, неустойку и расходы по оплате госпошлины. Заявление оставлено без рассмотрения в связи с тем, что истец дважды не явился на заседание и не направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Это следует из материалов суда.

По данным Rusprofile, ООО «Про фактор» зарегистрировано в 2016 году в Москве с уставным капиталом в 1 млн руб. для финансовых услуг. Генеральный директор — Кирилл Панов. Единственный учредитель — АО «УК “Кономика”». Выручка за 2024 год составила 217 млн руб., убыток — 40 млн руб.

Одновременно суд рассматривает иск местного поставщика зерна АО «Октябрьское», которое требует с «Токаревской птицефабрики» 103,4 млн руб. Ближайшее заседание назначено на 15 октября.

Юрий Голубь