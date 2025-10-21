В Кузбассе выставили на торги участок каменного угля за 1,2 млрд рублей
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу выставил на торги право пользования участком каменноугольного месторождения «Третья очередь Бачатского разреза», который находится на территории Гурьевского и Беловского муниципальных округов Кузбасса. Стартовая цена лота 1,2 млрд руб., говорится на портале ГИС «Торги». Срок пользования недрами – 20 лет. Заявки принимаются с 21 октября до 24 ноября 2025 года. Итоги аукциона подведут 10 декабря.
Площадь участка недр - 24,04 кв. км. Запасы и прогнозные ресурсы каменного угля месторождения составляют 242,1 тыс. т., технологических марок Ж, К, КО, КСН, КС, СС, Т и группы окисленных. Согласно технической информации, в 2,5-3 км к северо-западу от участка недр расположены горные отводы ОАО «Разрез Шестаки».
В августе 2025 года из-за кризиса в угольной отрасли на территории Кузбасса были остановлены 17 угольных предприятий. По данным министерства угольной промышленности региона, проблемы связаны с западными санкциями и снижением мировых цен на уголь. В целом по итогам первых восьми месяцев 2025 года добыча угля в регионе составила 125,3 млн т, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.