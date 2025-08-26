В Кузбассе остановили работу 17 угольных предприятий

В Кемеровской области из-за кризиса в угольной отрасли остановлены 17 предприятий, сообщил губернатор Илья Середюк. На пресс-конференции он отметил, что проблемы связаны с западными санкциями и снижением мировых цен на уголь, передает «Интерфакс».

Илья Середюк уточнил, что не все из этих 17 предприятий закрыты навсегда. Половина из них законсервированы, а работники перераспределены на другие предприятия холдингов, в состав которых входили закрывшиеся производства.

Губернатор напомнил, что в регионе работает 151 предприятие по добыче и обогащению угля. В апреле 2025 года Илья Середюк сообщал о приостановке работы 9 угледобывающих предприятий. Еще 20 компаний находились в «красной зоне».