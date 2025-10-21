«Спартак» закатил «Динамо» на финише

В заключительном туре группового этапа «Фонбет» Кубка России по футболу «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» — 3:1. Благодаря этой победе красно-белые пробились в play-off «Пути РПЛ» с первого места в группе, опередив дагестанский клуб по дополнительным показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодой полузащитник «Спартака» Никита Массалыга (№24) забил победный гол в матче с махачкалинским «Динамо» и помог команде выиграть группу в Кубке России

Фото: ФК «Спартак» Молодой полузащитник «Спартака» Никита Массалыга (№24) забил победный гол в матче с махачкалинским «Динамо» и помог команде выиграть группу в Кубке России

Фото: ФК «Спартак»

Перед шестым туром махачкалинское «Динамо» опережало «Спартак» в группе С на три очка, поэтому красно-белым для того, чтобы выйти в play-off «Пути РПЛ» с первого места, нужна была победа в основное время. Другое дело, что каких-то преференций это им не сулило, так как в четвертьфинале по турнирной сетке они все равно попадают либо на «Локомотив», либо на ЦСКА, что абсолютно не принципиально.

В общем, спортивного значения матч в Каспийске практически не имел, но вместе с тем очередная неудача могла нанести дополнительный урон репутации «Спартака», который и так пока не оправдывает ожиданий, а еще дать лишний повод руководству столичного клуба подумать об отставке главного тренера Деяна Станковича.

Ведь не секрет, что разговоры на эту тему уже идут, и даже появилась информация, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао активно продвигает на замену сербскому специалисту испанца Луиса Гарсию.

Тем временем сам Станкович отбыл месячную дисквалификацию и вернулся на тренерскую скамейку. Состав он выставил, что называется, кубковый, в котором нашлось место 18-летним Никите Массалыге и Александру Добродицкому, причем второй вообще впервые сыграл за основную команду. Дебютант расположился на правом краю ближе к атаке, а страховал его Илья Самошников. И поначалу у москвичей получше функционировал как раз этот фланг, хотя слева действовали Маркиньюс и Игорь Дмитриев.

Впрочем, продавить второй состав «Динамо» у них не получалось, а когда в одном из эпизодов они большими силами увязли в позиционном нападении, то простой вынос махачкалинцев привел к голу. 20-летний центральный защитник красно-белых Егор Гузиев остался в центре поля наедине с мощным Хаземом Мастури и, несмотря на то что был первым на мяче, как-то растерялся, поскользнулся и упал, а форвард сборной Туниса спокойно добежал до ворот и перекинул голкипера Илью Помазуна.

«Спартак» сразу мог сравнять счет, когда уже хозяева допустили ошибку и упустили Массалыгу, но их спас вратарь Давид Волк. Тем не менее вскоре гости все-таки отыгрались, заработав стандарт вблизи штрафной площади. И хотя ситуация выглядела вроде бы не такой уж опасной, Маркиньюс идеально выполнил подкрутку под достаточно острым углом в ближний верхний угол. Даже штатному исполнителю стандартных положений Эсекьелю Барко понравилось, и он от души поздравил бразильца, рванув к нему со скамейки запасных.

Правда, конец первого тайма красно-белым пришлось провести едва ли не в глухой обороне. «Динамо» устроило настоящий навал, обложило их штрафную и постоянно грузило туда мяч скорее в расчете на какой-нибудь шальной отскок или рикошет.

Пару раз махачкалинцы требовали от арбитра назначить пенальти за игру рукой, но на VAR не увидели оснований для этого.

Во втором тайме преимуществом снова завладели подопечные Хасанби Биджиева. У Мастури был шанс оформить дубль после прострела Кирилла Зиновича, а затем Шамиль Гаджиев коварно бил головой. «Спартак» даже не огрызался и вдруг организовал контратаку по левому флангу, куда сместился центральный нападающий Антон Заболотный и подыграл Дмитриеву, который отдал голевой пас в штрафную на вбегавшего в нее Массалыгу. Ну а тот в касание положил мяч в сетку.

Этот гол немного подкосил хозяев, и через восемь минут они пропустили в третий раз, опять не уследив за Дмитриевым. 21-летний полузащитник на скорости обработал довольно сложную передачу Самошникова, ворвался в штрафную и низом пробил мимо Волка. По сути, игра была сделана, а потом еще Массалыга заработал пенальти в единоборстве с Андресом Аларконом. Но тут Волк продемонстрировал чудеса непробиваемости, отразив удар с «точки» Заболотного и два добивания от Добродицкого с Кристофером Мартинсом. Подвиг вратаря даже воодушевил махачкалинцев, и они снова накатили на ворота Помазуна, поверив, что еще возможно спасти матч. К тому же судья добавил восемь минут. Москвичи опять глубоко сели в оборону и удержали победный результат 3:1.

«Спартак» набрал 13 очков и по личным встречам опередил динамовцев, ведь в Москве он уступил им по пенальти. Красно-белые финишировали первыми в группе С, и теперь «Локомотиву» с ЦСКА предстоит решать, кому играть с ними в четвертьфинале.

Группа C. Шестой, заключительный тур «Динамо» (Мх)—«Спартак» 1:3 Мастури, 25 — Маркиньюс, 34; Массалыга, 59; Дмитриев, 67. Нереализованный пенальти: Заболотный («Спартак»), 85. Таблица группы И В Н П М О 1. «Спартак» 6 4 0 2 13:5 13 2. «Динамо» (Мх) 6 5 0 1 9:7 13 3. «Ростов» 5 1 0 4 4:8 4 4. «Пари Нижний Новгород» 5 1 0 4 3:9 3 За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1. «Динамо» и «Спартак» вышли в 1/4 финала «Пути РПЛ».

Александр Ильин