Песков о сроках встречи Путина и Трампа, учениях НАТО и подстрекателях в Европе

Точная дата встречи Путина и Трампа еще не определена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О встрече Трампа и Путина в Будапеште

  • Точная дата саммита пока не определена, для него требуется серьезная подготовка и время.
  • В Москве рабочие настроения после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
  • Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, они не являются сторонниками мира и не вносят вклад в урегулирование.
  • Преждевременно говорить об участии в саммите кого-либо из стран ЕС.
  • Озвучивание предложений РФ, с которыми она выйдет на саммит, в «мегафонном режиме» невозможно, это вредит мирному процессу.
  • Публикации о том, что Путин и Трамп могут прилететь в Будапешт на одном самолете, — это фантастический сценарий.

Об учениях НАТО по ядерному сдерживанию в Северном море

  • Военные РФ внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы маневров.
  • Россией принимаются соответствующие меры в плане подготовки своего потенциала.

О сегодняшних планах Путина

  • Президент примет с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

