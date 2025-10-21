Песков о сроках встречи Путина и Трампа, учениях НАТО и подстрекателях в Европе
Точная дата встречи Путина и Трампа еще не определена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О встрече Трампа и Путина в Будапеште
- Точная дата саммита пока не определена, для него требуется серьезная подготовка и время.
- В Москве рабочие настроения после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
- Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, они не являются сторонниками мира и не вносят вклад в урегулирование.
- Преждевременно говорить об участии в саммите кого-либо из стран ЕС.
- Озвучивание предложений РФ, с которыми она выйдет на саммит, в «мегафонном режиме» невозможно, это вредит мирному процессу.
- Публикации о том, что Путин и Трамп могут прилететь в Будапешт на одном самолете, — это фантастический сценарий.
Об учениях НАТО по ядерному сдерживанию в Северном море
- Военные РФ внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы маневров.
- Россией принимаются соответствующие меры в плане подготовки своего потенциала.
О сегодняшних планах Путина
- Президент примет с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову.