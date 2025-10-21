Трехлетняя уфимка, выброшенная из окна, идет на поправку

Как сообщили в Российской детской клинической больнице Минздрава России, куда на днях была доставлена санавиацией трехлетняя девочка из Уфы, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Директор РДКБ Елена Петряйкина отметила, что пострадавшей оказывают интенсивную терапию, и за ней следит команда реаниматологов, нейрохирургов и травматологов.

«На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание»,— пояснила госпожа Петряйкина.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 9 октября 34-летний уфимец выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Олег Вахитов