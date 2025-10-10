Обвиняемому в покушении на дочь уфимцу назначили психиатрическую экспертизу

34-летнего уфимца, который 9 октября выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь, проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения: результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Во время допроса задержанный не пошел на контакт и не дал показаний. Следователь назначил ему судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы.

Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение в покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сегодня Орджоникидзевский райсуд Уфы арестовал уфимца до 9 декабря. Пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Майя Иванова