Адвокат Саркози надеется на его освобождение к Рождеству

Адвокат бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Мишель Дарруа надеется, что политик выйдет на свободу к католическому Рождеству, которое празднуют 25 декабря. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала BFMTV.

Господин Дарруа отметил, что ходатайство об освобождении господина Саркози защита подала сразу после заключения бывшего президента под стражу. Средний срок рассмотрения в Париже составляет один месяц, отмечает BFMTV. «Это трагический день для него (Николя Саркози.— “Ъ”), для наших институтов и для Франции. Его заключение — это позор»,— сказал адвокат.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование в отношении него началось в 2013-м. Суд признал, что президентскую кампанию политика незаконно финансировали власти Ливии. 25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы, сегодня он прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже. Бывший президент будет отбывать срок в одиночной камере в спецкрыле для «уязвимых заключенных» — так называемом VIP-отделении.