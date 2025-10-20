При атаках 85 БПЛА ВСУ за сутки в Белгородской области погибли три человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 85 беспилотников и двух боеприпасов. В результате погибли три человека, еще восемь мирных жителей пострадали. Повреждения установлены в 22 жилых помещениях и семи транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Два человека погибли в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Ясные Зори Белгородского района. От полученных ранений они скончались на месте атаки. Там же от удара БПЛА пострадал мирный житель — он находится в горбольнице №2 в облцентре. Всего за сутки по району выпустили четыре беспилотника.

Еще один человек получил ранения при атаке БПЛА в селе Казинка Валуйского округа. В Валуйской ЦРБ ему оказали помощь, лечение продолжит амбулаторно. В результате атак беспилотников повреждены два частных дома, трактор и линия электропередачи. Всего по муниципалитету выпустили 13 БПЛА. Также село Борки подверглось обстрелу с применением двух боеприпасов.

Третий погибший установлен в селе Борисовка Волоконовского района — он скончался в результате атаки FPV-дрона. Речь идет о бойце подразделения «Орлан». Еще четыре члена подразделения пострадали. Один из них находится в областной клинической больнице, второй — в Валуйской ЦРБ. Два других бойца отпущены на амбулаторное лечение. Еще один человек пострадал на участке автодороги Грушевка — Борисовка. Ему оказали помощь в Валуйской ЦРБ, он продолжит лечение амбулаторно. В районе получили разрушения три частных домовладения, автомобиль и социальный объект. За сутки по муниципалитету ударили с помощью восьми дронов.

Последний раненый установлен в Шебекинском округе. Он пострадал из-за атаки дрона на производственное предприятие в Шебекине. Мирного жителя отправили в городскую больницу №2 облцентра. Также на территории предприятия повреждены три помещения из-за атаки дрона. В округе получили разрушения два частных дома, легковой автомобиль, газовая труба на территории частного домовладения и линия электропередачи. За сутки муниципалитет атаковали с помощью 36 беспилотников.

Мария Свиридова