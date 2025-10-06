«ГлавУКС» объявил повторную закупку на пристрой к нижегородской школе №103

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» объявил повторную закупку на строительство нового корпуса школы №103 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Начальная стоимость лота составляет 890,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Завершить строительство корпуса на 500 человек на улице Верхне-Печерской по-прежнему необходимо до 31 мая 2027 года. Школа №103 — одна из самых переполненных в городе.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый контракт на строительство корпуса заключили в ноябре 2024 года за 983,6 млн руб. Исполнителем стало ООО «Ремстрой» из рабочего поселка Воротынец Нижегородской области.

Однако в сентябре 2025 года муниципальный заказчик расторг контракт в одностороннем порядке — из-за нарушения сроков. Фактически подрядчику успели оплатить 8,8 млн руб. Также ему были выставлены три претензии по 100 тыс. руб. каждая.

В сентябре 2025 года проект строительства корпуса с третьего раза прошел госэкспертизу.

Галина Шамберина