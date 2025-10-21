«Ноттингем Форест» сменил третьего главного тренера с начала сезона

Шон Дайч назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Chris Radburn / Reuters Шон Дайч

Фото: Chris Radburn / Reuters

Контракт с английским специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. Первый матч под руководством Шона Дайча «Ноттингем» проведет 23 октября. В рамках основного этапа Лиги Европы клуб примет «Порту».

На посту главного тренера «Ноттингема» Шон Дайч сменил австралийца Анге Постекоглу, уволенного после 40 дней работы в клубе. Под руководством Постекоглу команда не одержала ни одной победы во всех турнирах, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью. В сентябре клуб покинул португалец Нуну Эшпириту Санту.

После восьми туров «Ноттингем» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 26 октября клуб на выезде сыграет против «Борнмута».

Шону Дайчу 54 года. Его последним местом работы был английский «Эвертон». Также он возглавлял «Уотфорд» и «Бернли».

Таисия Орлова