КПД имени Дериглазова потребовал 38 млн рублей с курского поставщика тепла

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск одного из крупнейших застройщиков региона — АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова» — к местному ООО «Курские внешние коммунальные сети». Размер требований составляет 38,3 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Суть требований не раскрывается. Первое заседание по делу запланировано на 13 ноября. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Курские внешние коммунальные сети» было зарегистрировано в Курске в июне 2003 года. Основной вид деятельности — распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Уставный капитал — 30 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Богдан Чернов. 2024 год компания завершила с выручкой 41 млн руб. и чистой прибылью 2,9 млн руб. АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» было зарегистрировано в Курске в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — работы по сборке и монтажу сборных конструкций. Уставный капитал — 4,2 млн руб. Согласно отчетности компании за 2024 год, 65,5% акций принадлежат генеральному директору Игорю (Анатольевичу) Дериглазову, 30% — председателю совета директоров Ирине (Анатольевне) Дериглазовой, 0,06% — главному инженеру Александру Немченко. Прошлый год предприятие отработало с выручкой 8,9 млрд руб. и чистой прибылью 2,7 млрд руб.

В июне КПД имени Дериглазова получил очередной крупный проект. Компания построит первый в регионе коттеджный поселок для вынужденных переселенцев. Речь идет о 150 тыс. кв. м жилья на участке площадью 14,1 га в атомграде Курчатове.

Алина Морозова