Маршрут Минводы-Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД в 2025 году

Самым популярным пригородным маршрутом Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в январе-сентябре 2025 года стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. По данным пресс-службы СКЖД, им воспользовались свыше 4,4 млн пассажиров.

Второе место занял маршрут Туапсе — Имеретинский Курорт с около 4,3 млн пассажиров за этот период. Третью позицию занял маршрут Ростов — Таганрог, перевезший свыше 3,3 млн человек. Следующие места в топе заняли направления Черноморского побережья: «ласточки» между Аэропортом Сочи и Туапсе перевезли около 1,6 млн пассажиров, пригородные поезда Сочи — Роза Хутор — около 1,2 млн человек.

Рост популярности маршрута Минводы — Кисловодск объясняется высокой востребованностью поездок между ключевыми курортным и транспортным центрами Ставропольского края, а также развитием туристической инфраструктуры региона. В 2024 году этот маршрут уже возглавлял рейтинги, тогда пассажирооборот составил свыше 4,6 млн человек, что подтверждает стабильный спрос. Улучшение железнодорожного сообщения, удобное расписание и доступность проезда также способствуют увеличению пассажиропотока.

Общий пассажиропоток на Северо-Кавказской железной дороге в первом полугодии 2025 года превысил 18,5 млн человек, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерами по объему перевозок остаются Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. Маршрут Минводы — Кисловодск пользуется популярностью как у местных жителей миллионной агломерации КМВ, так и у туристов, направляющихся на курорты региона, что поддерживает устойчивый рост пассажиропотока по этому направлению.

