МВД показало кадры задержания подозреваемого в передаче сим-карт в Москве

МВД опубликовало видео задержания жителя Химок, которого подозревают в незаконной передаче абонентских номеров (ст. 274.4 УК). Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На видео показано, как трое сотрудников правоохранительных органов стучатся в дверь квартиры подозреваемого, после чего взламывают замок и входят внутрь. Мужчину кладут на пол в коридоре, надевают наручники. Во время обыска у задержанного изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, доказывающие его причастность к преступлению.

Это первое уголовное дело, возбужденное по ст. 274.4 УК. Статья вступила в силу с 1 сентября текущего года.