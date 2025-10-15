Перевозки грузов в контейнерах на ЮВЖД выросли на 4,1% за год

За девять месяцев 2025 года 1,6 млн т грузов в контейнерах отправили на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,1%. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Всего на магистрали в январе-сентябре было перевезено 55,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 6,1 м). В частности, на 8,8% увеличилось количество отправленных черных металлов — оно достигло 42,8 тыс. ДФЭ. Объем перевозок химикатов и соды вырос в 1,4 раза и составил 2,3 тыс. контейнеров. Почти в 2,6 раза больше отправили сахара — 289 ДФЭ. В 6,5 тыс. контейнерах перевозили остальные продовольственные товары — их объем увеличился на 17,2%.

За январь-август 2025 года перевозки химикатов и соды в контейнерах на ЮВЖД выросли на 37%.

Кабира Гасанова