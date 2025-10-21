Нарышкин: разведка Британии готовит диверсии в Балтийском и Черном морях

Разведка Великобритании причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, теперь британская разведка готовит диверсии в Балтийском и Черном морях.

Господин Нарышкин поднял эту тему на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Он заявил, что ведущие европейские спецслужбы «переносят опыт политических убийств и террористических акций в Евро-атлантику».

«Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении ЕСовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях»,— сказал Сергей Нарышкин (цитата по сайту СВР).

Директор ФСБ Александр Бортников говорил о наличии «достоверных данных» о том, что под патронажем Великобритании в России уже совершаются теракты. По версии ФСБ, британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры.

