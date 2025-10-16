Британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, имеются достоверные данные, что именно под патронажем Великобритании в России уже совершаются теракты.

«Совместно с MI-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России», — заявил господин Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в узбекском Самарканде (цитата по ТАСС). Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов». Спецподразделения британской армии (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против России, добавил он.

По словам Александра Бортникова, ФСБ располагает сведениями «о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами» атак на газопровод «Турецкий поток». А также, как он сообщил, именно британские спецслужбы курировали операцию «Паутина» — атаки беспилотников ВСУ на российские военные аэродромы.

Также глава ФСБ считает, что президент Украины Владимир Зеленский полностью контролируется британцами. Господин Бортников заявил, что украинской власти «выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры».