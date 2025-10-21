Суд Словакии приговорил к 21 году стрелявшего в премьера Фицо писателя Цинтулу

В Словакии суд приговорил писателя Юрая Цинтулу к 21 году лишения свободы за покушение на премьер-министра Роберта Фицо в мае 2024 году.

Юрий Цинтула осужден по статье о терроризме. Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица решил не избирать максимальное наказание и не стал приговаривать пенсионера к пожизненному заключению, отмечает Dennik N.

15 мая прошлого года в городе Гандлова 72-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьера. Роберт Фицо был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Стрелявшего задержали на месте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Словацкой демократии выстрелили в живот».