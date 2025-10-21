Число отравившихся в Бурятии превысило 120 человек

В Бурятии по состоянию на 21 октября количество жителей Улан-Удэ, отравившихся готовой продукцией из сети магазинов «Николаевский», выросло до 121. Днем ранее пострадавших от пищевого отравления было 89. Как сообщили «Ъ» в региональном Роспотребнадзоре, в настоящее время под наблюдением врачей остается около 70 человек.

В ведомстве также заявили, что по факту произошедшего проводится эпидемиологическое расследование. Установлено, что ООО «Восток», продукцией которого отравились люди, ежедневно изготавливает около 2,5 тонн готовых продуктов питания более 200 наименований, которые распределяются по сети супермаркетов «Николаевский». В цехе готовой продукции предприятия-изготовителя сотрудники Роспотребнадзора выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», в связи с чем приостановили деятельность цеха. Наложен также запрет на реализацию готовой продукции, изъятой в цехе и супермаркетах общим весом около 6,4 тонн.

20 октября была задержана заведующая производством цеха готовой продукции, женщине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство продукции, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

С жалобами на симптомы пищевого отравления жители Улан-Удэ начали обращаться в больницы на прошедших выходных. Первоначально было госпитализировано около 40 человек. Все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО «Восток», в частности онигири и шаурму. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления.

Влад Никифоров, Иркутск