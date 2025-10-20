В Бурятии предъявлены обвинения по делу об отравлении почти 90 человек

В Бурятии задержана заведующая производством цеха готовой продукции, откуда продукты питания, вызвавшие массовое отравление в республике, поставлялись в сеть супермаркетов. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Бурятия, женщине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство продукции, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«За прошедшие сутки число лиц, у которых зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции, увеличилось до 89, из них 49 детей. Ряду граждан поставлен диагноз "сальмонеллез". Один из пострадавших находится в реанимации»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается также, что будет подано ходатайство в суд для избрания в отношении обвиняемой меры пресечения.

Как сообщалось ранее, с жалобами на симптомы пищевого отравления жители Улан-Удэ начали обращаться в больницы на прошедших выходных. Первоначально было госпитализировано около 40 человек. Все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО «Восток», в частности онигири и шаурму. Ее приобретали в магазинах сети «Николаевский» в Улан-Удэ. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления.

Влад Никифоров, Иркутск