Технология, разработанная инженерами для переноса Шуховской башни с территории выксунского завода Объединенной металлургической компании в центр Выксы (Нижегородская область), открыла возможности для реставрации и спасения других аналогичных объектов. Об этом заявила искусствовед, историк архитектуры, консультант проекта «Шухов-парк» Елизавета Лихачева.

— Учитывая сложности, с которыми столкнулись современные инженеры, я полагаю, что это не просто перенос. Это разработанная методология, которая позволит в будущем не только переносить, но и реставрировать металлические конструкции, ставшие частью нашего инженерного наследия.

Если говорить именно о шуховских конструкциях, то результаты работы в Выксе очень сильно повысили шансы на выживание для башни в Москве на Шаболовке. До сегодняшнего дня никто не брался за ее реставрацию. Главная сложность в том, что никто не понимает, как эта конструкция работает. Вроде бы есть чертежи и все понятно. Но когда дело ходит до того, чтобы разобрать конструкцию, а потом собрать — возникают сложности.

У коллег в Выксе тоже было много сомнений. И это тот самый случай, когда пришлось семь лет подумать, и за один год сделать. Это очень большой срок. При разборке башни каждый элемент конструкции, который снимался, обмерялся, маркировался и заносился в таблицу. И в какой-то момент, когда башня уже была разобрана, стало понятно, что всего в ее конструкции использовано пять типов элементов. Их использование варьировалось от диаметра башни в том месте, куда они монтировались. Предугадать это заранее невозможно.

В итоге стало возможным собрать башню ровно в те же технологические отверстия, не высверливать ничего нового и на 95% сохранить оригинальные элементы. Это уникальная история, я других таких примеров не знаю.

Люди, которые это делали, приняли на себя огромную ответственность. Честно говоря, я не представляю, в какой момент они на это решились. Угроза утраты оригинальной конструкции на любом этапе была. Она исчезла ровно в тот момент, когда инженеры поняли логику, по которому эта конструкция была собрана изначально. И с этого момента можно использовать полученную технологию при взаимодействии с любой металлической конструкцией любого периода.

Записал Андрей Репин