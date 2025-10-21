Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA 500 в Токио

19-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла украинку Даяну Ястремскую, занимающую 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка вышла во второй круг Toray Pan Pacific Open — проходящего в Токио турнира категории 500, призовой фонд которого превышает $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Диана Шнайдер

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. В следующем круге Диана Шнайдер сыграет против своей соотечественницы — 38-й ракетки мира Анны Калинской. Российские теннисистки впервые встретятся друг с другом на корте.

Турнир в Токио завершится 26 октября. Действующей победительницей является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.

Таисия Орлова